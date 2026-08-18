Múzquiz: Gobierno Municipal lanza CCAPI para el desarrollo infantil

MUZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con la Secretaría de Educación y el Programa de Expansión de la Educación Inicial (PEEI), lanzó una invitación a las familias del municipio para integrarse al Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), un espacio destinado a fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

El programa está dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años de edad, así como a mujeres embarazadas, con el objetivo de brindar acompañamiento a las familias durante una etapa considerada fundamental para el crecimiento y aprendizaje.

A través del CCAPI, las familias podrán acceder a acompañamiento en temas relacionados con la crianza, educación y desarrollo infantil, además del apoyo de agentes educativos especializados. El centro también ofrece espacios de juego y aprendizaje, orientación sobre alimentación saludable y actividades encaminadas a promover la salud y el bienestar de las niñas y niños.

Entre los servicios disponibles se encuentran además un huerto y una biblioteca comunitarios, concebidos como herramientas para fomentar el aprendizaje, la convivencia y la participación de las familias. El Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia se encuentra ubicado en Callejón La Misión, colonia Magisterio, en Melchor Múzquiz, Coahuila.

Las personas interesadas en obtener información o realizar su inscripción pueden comunicarse con la AEC Marlenne Arellano, al teléfono 864 107 3381. Las autoridades municipales destacaron que los primeros años de vida representan una etapa fundamental para el desarrollo de las personas, por lo que exhortaron a las familias a aprovechar este espacio gratuito, diseñado para que niñas y niños puedan crecer, jugar y aprender en un entorno seguro y acompañado.