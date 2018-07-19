Grafitean Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-Valiéndose del "terrorismo político”, personas hasta el momento desconocidas grafitearon al menos diez residencias particulares, negocios y dependencias de Gobierno.

En esta ciudad fueron más de 10 los inmuebles afectados, confirmó a LA VOZ el Director del Mando Único, Carlos Ortiz, quien relató que fue cerca de las 04:30 horas de ayer cuando comenzaron a recibir reportes de las pintas.

Seguridad Pública Municipal realizó una movilización por los diferentes sectores, sin detectar a el o los responsables.

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En redes sociales exhiben la imagen de esta persona como responsable de afectar una vivienda.

Leyendas como “Fuera el PRI” y “Ratas Fuera”, dejaron él o los responsables de esta acción que es reprobada por la ciudadanía muzquense.

Cabe señalar esta situación también se presentó en el mineral de Palaú, destacó la autoridad el cual mencionó que está en contacto con el Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén a fin de iniciar con las investigaciones correspondientes y dar con él o los responsables de estos hechos.

“Son actos cobardes definitivamente este tipo de acciones pues los cometen en contra de un determinado partido y en contra de la Administración Municipal, situación por la cual se van a tomar acciones ya que amerita la consignación al Ministerio Público”.

“Es un delito lo que hicieron así es que nosotros vamos a aportar lo que se pueda para dar con los responsables”.

Aclaró que ya será determinación de cada propietario, interponer la denuncia correspondiente ante la mesa receptora de querellas.

Argumentó que en caso de que alguien haya podido observar este tipo de actos pueden reportarlo de forma anónima a dicha demarcación o bien llamando al 113 o 911.

En cuanto a los domicilios afectados estos se ubican en el Callejón de Los Guerra con Hidalgo del barrio El Panteón; Niños Héroes entre Gustavo Elizondo y Matamoros del Barrio La Placita; Zaragoza entre Victoria y Jiménez de la Zona Centro y Santa Rosa y Patricio H. Ruiz.

Cabe señalar en redes sociales se viralizó esta situación y la imagen de un individuo a quien acusan de haber grafiteado uno de los domicilios.