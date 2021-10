Halla escombros en tumba de su esposo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Sumamente indignada y con lágrimas en los ojos, una mujer denunció públicamente que personas desconocidas cubrieron prácticamente la lápida de su esposo con escombros de tierra, sin embargo ella pensó que habían extraído los restos mortales de la tumba.

Al acudir a realizar limpieza en la sepultura, se percató de esta situación doña María Alvarado Díaz.

Dijo que, a un lado del sepulcro de su esposo, abrieron una fosa donde colocaron el cadáver de otra persona, más los sepultureros no tuvieron la delicadeza de retirar los cúmulos de tierra sobrantes.

"Por aquí pasaron unas personas, me vieron llorando preguntándome que pasaba, les dije, lo que pasa que a mi esposo me lo sacaron y procedieron a escarbar con las manos hasta llegar a la lápida, aun así, no es justo que hayan tapado con piedras, tierra y mucho escombro el sepulcro de mi esposo, destacó la ciudadana.

Agregó que el año pasado no acudió a visitar la tumba de su ser querido, y hoy que acude se percata de esta situación por lo cual exige a los sepultureros tener más cuidado en la forma de trabajar.

Cuando vayan a hacer una sepultura no deben de cubrir las tumbas que están a los lados pues nos llevamos una desagradable sorpresa ya que en mi caso "Pegué el grito" dije "Hay diosito ya me lo sacaron" y yo con toda la herramienta que traía ya me iba, pero gracias a que unas personas me ayudaron, di con la lápida de mi señor esposo quien falleció hace ya más de 20 años, comentó.