Hallan sin vida a Diego Ibarra

El milagro que se esperaba no llegó, lamentablemente. La Fiscalía de Personas Desaparecidas ha localizado el cuerpo sin vida de Juan Diego Ibarra, el cuarto joven que, junto a sus compañeros, fue abandonado por dos “polleros” durante su intento de cruzar la Sierra de Ocampo con la esperanza de llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor para sus familias.

Juan Diego Ibarra, de 22 años y originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila, fue encontrado sin signos vitales en la Sierra durante la tarde de este sábado. Esta trágica noticia ha sumido en una profunda tristeza no solo a su familia, sino también a toda la zona desértica del estado.

El pasado 9 de agosto, Juan Diego se unió a un grupo de 13 jóvenes de Cuatro Ciénegas, Ocampo y Monclova con la intención de atravesar la Sierra entre Ocampo y Ciudad Acuña. Los “polleros” conocidos como “el Negrin” y “el 500” prometieron guiarlos hasta Boquillas del Carmen para cruzar el Río Bravo y alcanzar Estados Unidos.

No obstante, Juan Diego, junto a Irving, Franzua y Alejandro, fue abandonado en medio del inhóspito territorio. Presuntamente, los jóvenes fueron dejados atrás cuando mostraron signos de cansancio y debilidad debido a las agotadoras caminatas bajo condiciones extremas de calor.

Las autoridades de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila encontraron inicialmente los cuerpos de los hermanos Franzua y Alejandro, originarios de Ocampo. Posteriormente, localizaron a Irving Jiménez de Cuatro Ciénegas y, finalmente, a Juan Diego.

El cuerpo de este último joven fue hallado a escasos 300 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Irving Jiménez. Residentes de Boquillas del Carmen avistaron su cuerpo durante la mañana del sábado, pero debido a la lejanía del área urbana, las autoridades no fueron notificadas hasta la tarde.

Los restos de Juan Diego serán recuperados y entregados a su familia para realizar su sepultura de acuerdo con sus creencias religiosas. Desde el viernes, un equipo de búsqueda, compuesto por elementos a caballo, se había dirigido a la zona de búsqueda.

Los cuatro jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 23 años, tenían el sueño de trabajar en Estados Unidos para brindar apoyo a sus familias. Dada la difícil situación económica y las limitadas oportunidades laborales en Cuatro Ciénegas y Ocampo, buscaron una alternativa en el vecino país.

Tristemente, sus sueños se truncaron y sus vidas llegaron a un abrupto final en medio de la Sierra de Coahuila. Hoy, no solo cuatro familias lloran su pérdida, sino también toda la comunidad de la Zona Desierto. En estos municipios pequeños, donde todos se conocen, el luto es compartido por todos los habitantes, pues cada vida cuenta y cada pérdida afecta profundamente.