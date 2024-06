Han muerto 3 mil mineros al extraer carbón de yacimientos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Tras señalar que, en las minas y pozos de carbón de la Cuenca Carbonífera han muerto cerca de 3 mil mineros, 17 trabajadores por año; Don Fernando Acosta Esquivel, líder Comunista y quien ha apoyado durante 18 años a las viudas de Pasta de Conchos, indicó que seguirá solidarizándose con el dolor del pueblo, de la gente.

"Aquí no solo han muerto 65 mineros en Pasta de Conchos, puesto que en el transcurso de la explotación de carbón se han ido muchas personas ante la falta de seguridad en los yacimientos de mineral", externó.

Y esto asevero, no cesa, pues en diferentes minas siguen todavía muriendo mineros, la gente que merece trabajar bajo mejores Normas de Seguridad que se apliquen y se cumplan por las autoridades federales- aseveró el ingeniero.

"En el caso Pasta de Conchos puedo decir que, aquí no se registró una explosión y, eso lo comprobamos el 28 de septiembre del 2008, mucho antes de realizar el rescate independiente que comenzó el 20 de noviembre del mismo año" argumentó.

Agregó que, al incursionar en la mina para comprobar las condiciones en que se encontraba, se percataron que, había condiciones óptimas para realizar el rescate de los mineros, comprobando además que no hubo tal explosión y mucho menos un incendio como lo hicieron creer las autoridades competentes en aquel entonces.

Reconoció que sí hubo un corto circuito porque cuentan con una fotografía del centro de carga donde se registró dicha situación lo cual derribó el techo de la diagonal 17 al 19, presentándose varios caídos más en toda la mina, pero los más grandes son esas áreas donde quedaron atrapados varios mineros.

"La realidad que nosotros ahí descubrimos es que, al no haber esa explosión, prácticamente la mayor parte de los mineros quedaron con vida y lo comprobamos después porque en la diagonal 20, hasta donde llegamos, se encontraba el área (cámara) donde estaban los compañeros, pero desgraciadamente eso fue en el mes de mayo y el 7 de junio nos desalojaron, de tal manera que ya no se pudo hacer nada".

Dijo que, evidencias físicas de que los mineros quedaron con vida no las tienen ya que no pudieron tomarlas, pudieron llegar a la cámara, pero no avanzaron más ya que lo que se pretendía era poder dar aviso a las autoridades pertinentes y que ellos ingresaran puesto que las familias de los mineros estaban imposibilitadas para ello.

Finalmente externó, "No fue explosión de gas metano y no hubo un incendio tal como ellos dijeron en su momento y eso se comprueba ahora 18 años después cuando las autoridades federales que laboran en el rescate, llegaron ya a un punto donde comprobaron que no hubo estallido tal", dicen que, en otros puntos puede que se haya presentado ese hecho, pero, abundó Acosta Esquivel -nosotros tenemos los estudios de ellos mismos que dicen no hubo en ese entonces movimiento de tierra-.