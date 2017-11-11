Hoy campaña de esterilización

SABINAS, COAH.- Óscar del Capi Cárdenas, coordinador del Centro Antirrábico Municipal en esta localidad, dio a conocer sobre el programa de esterilización, misma que se estará llevado a cabo el día de hoy y mañana domingo.

El entrevistado dijo que prácticamente están en la etapa final, por tal motivo el día de hoy a partir de las 3 de la tarde darán arranque, posteriormente el domingo comenzará a partir de las 8 de la mañana.

La esterilización consiste en operar tanto perros como gatos, que es lo que normalmente se hace, mismo que tiene un costo aproximado de 200 pesos que es solo una cuota de recuperación que en realizad es muy poco a lo que cuesta normalmente de 1500 a 2 mil pesos.

Cualquier tipo de mascotas pueden llevarlas a esterilizar, son entre las edades de 3 meses y medio en adelantem dependiendo del peso del animalitom hay que llevarlo en ayunas, esta cirugía dura alrededor de 15 minutos.

El entrevistado dijo que la meta es de 200 esterilizaciones mismas que están por cumplirse, se estarán realizando en el local del gimnasio municipal, atendidos por médicos veterinarios expertos de la ciudad de Saltillo y Monterrey.