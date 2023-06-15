Hoy es la boda de Sarahí y Gustavo

RANCHERÍAS, MUNICIPIO DE MÚZQUIZ COAH. - Se llegó el ansiado día para unir sus vidas Sarahí y Gustavo, todo se encuentra listo para la celebración de esta pareja que a pesar de la adversidad lucharán unidos hasta que Dios lo decida.

Desde ayer Sarahí González Toledo daba los últimos toques a los preparativos para su enlace matrimonial que se llevará a cabo el día de hoy viernes, los invitados de honor será la comunidad que le brindaron todo tipo de ayuda para hacer realidad su sueño.

Sin faltar su familia y sus hijos que se encargarán de entregar a la feliz novia a su enamorado Gustavo Rangel, a pesar del desgaste físico de Sarahí por su padecimiento, se muestra emocionada, nerviosa y ya desea unir su vida para siempre a la persona con quien compartirá el resto de su vida.

Desde hace algunos días la salud de Sarahi decayó que fue necesario hospitalizarla en una clínica privada, al momento fue reconocida por el personal médico y decidieron apoyar la causa cobrándole una cantidad módica por la serie de estudios que le practicaron por complicaciones propias de su cáncer.

Sin embargo sus ilusiones no decayeron y ya está lista para su enlace matrimonial que se llevará a cabo hoy en el salón Villa Jardín a partir de las 7.00 de la tarde por el civil, los invitados podrán disfrutar del banquete que consiste de una discada, frijoles y salsa que se servirá de 8 a 9 de la noche.

Para posteriormente dar paso al baile con los tres grupos que estarán amenizando en su enlace matrimonial, cerca de 500 invitados estarán presentes en este evento y serán testigos de la felicidad de los novios Sarahí y Gustavo.

La feliz novia agradeció a todas las personas que la apoyaron hacer realidad su sueño de convertirse en la señora de Toledo, el traje vaquero del novio que lucirá en su enlace ya está listo al igual que el ajuar de la desposada que lo portara con mucha ilusión hoy en su boda.