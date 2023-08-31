Hoy inicia el mes del Testamento

NUEVA ROSITA, COAH.- Notarios públicos de la Localidad tramitarán los testamentos al 50 por ciento de descuento durante este mes de septiembre, que está destinado a la elaboración del documento.

Durante todo este mes de septiembre el costo de los testamentos será a bajo precio para que los jefes de familia no hereden problemas a la hora de su muerte, así lo informó el notario público número diez Óscar Rivera Medina.

Agregó el entrevistado que durante el año pasado fue mínimo el número de testamentos que se realizaron debido a la falta de recursos económicos por parte de los interesados que solamente acudían para solicitar información sobre el proceso.

Algunas dependencias municipales extenderán cartas de descuento del 50 por ciento durante todo el mes de septiembre que serán válidas en las notarías públicas que se localizan en este municipio de San Juan de Sabinas.

Rivera Medina invita a la ciudadanía a que tramiten su testamento para evitar problemas entre los mismos familiares a la hora de su muerte que con frecuencia se observan principalmente cuando los jefes de familia fallecen intestados.