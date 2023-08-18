Impacto negativo deja paro: CFE

NUEVA ROSITA, COAH.- ¡Sí pagó CFE a TERRA y PROACON por obras a realizar en Pasta de Conchos! Sin embargo, un impacto negativo que tendrá que ser evaluado a la postre, es lo que dejó a su paso el bloqueo de proveedores en los accesos a Pasta de Conchos para continuar con el rescate de los mineros atrapados en dicho desarrollo de carbón.

Lo anterior fue reconocido por el Ingeniero César Fernando Fuentes Estrada, Director Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura en CFE manifestando que está situación se presentó el pasado viernes 11 de agosto no teniendo aun la cuantificación en pérdidas lo cual no habrá de pasar desapercibido por el actual contratista quien deberá presentar los cargos de lo que esto significa al tener que parar maquinaria, personal y el suspender algunos otros servicios.

Sobre este aspecto, nosotros calificaremos lo anterior y trataremos de llegar a un acuerdo y, a un convenio en donde CFE pueda reconocer los cargos, subrayó el entrevistado.

Agregó que los proveedores hasta este momento no tienen ninguna responsabilidad en cuanto a los bloqueos pues a pesar de que han recurrido a un recurso ciertamente incorrecto, el hecho de que se esté levantando el bloqueo tan rápido habrá de impedir que Comisión Federal de Electricidad tenga que recurrir a recursos jurídicos que sí pudieran gravar a los proveedores.

Por lo anterior, argumentó -trataremos de que esto realmente no suceda, de tal manera que el problema no se haga más grave de lo que ya es, exigiendo CFE junto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que las dos empresas constructoras atiendan a los acreedores afectados-.