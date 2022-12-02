Imparte conferencia alcalde en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ex alcaldes, representantes de la Iniciativa Privada, de organismos políticos y sociedad civil, presenciaron la noche del pasado jueves la conferencia “Sociedad y Gobierno” impartida por el Dr. Mario Dávila Delgado, alcalde del Municipio de Monclova, Coahuila de extracción panista y quien ha sumado grandes éxitos en su trayectoria dentro de la política.

El licenciado Enrique Falcón Cepeda, dio la bienvenida a los presentes ante un lleno total a este evento que resultó de gran relevancia y sumo interés para la sociedad en general, realizándolo en el salón audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz que representa el licenciado Francisco Tobías Hernández.

En su intervención el alcalde monclovense, mencionó que al ser miembros de una sociedad integrándola en alguna condición ya sea sociedad de padres de familia, de ingenieros, de una iglesia, etc., así comienzan los seres humanos a agruparse.

Dentro de ello van surgiendo liderazgos, personas que tienen ciertas características y que van de alguna manera determinada, marcando una pauta en esos grupos de trabajo o grupos de unión o bien de sociedad, asociándose y estableciéndose las relaciones, las promociones, etc.

Resaltó que posteriormente se da la transición pues un líder de maestros, de doctores, inclusive amas de casa van surgiendo agrupándose, de ahí el que el galeno haya decidido servir a más personas tanto en la práctica médica privada y de los pacientes que atendía en la parte interinstitucional, iniciando así la transición entre la medicina y la política.

Es importante dijo entre sociedad y gobierno generar confianza entre la ciudadanía, ser transparentes, mostrar responsabilidad, capacitad, empatía pero sobre todo cercanía con el ciudadano.

Finalmente expresó que el Gobierno es el que realiza acciones ejecutándolas en favor de los ciudadanos por ende hay que tomar decisiones pues a las personas les interesa observar buenos resultados llevándoles por ejemplo obras como pavimento, un campo de beisbol de futbol, de futbol americano, ante lo cual la gente estará contenta y lo sabrá agradecer.