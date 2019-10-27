Imparten taller de leyes ambientales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Teniendo como lugar de reunión la Casa de la Cultura “Don Miguel de la Garza Falcón”, se efectuó un taller sobre temas relevantes respecto al cuidado del medio ambiente.

Al lugar así asistió personal de Servicios Primarios y Ecología, así como alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, donde se vieron temas como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El abordo de esta ley, tuvo como finalidad, explicar a los asistentes la manera correcta de manejar los residuos y su clasificación, como lo marcan leyes estatales y federales, lo cual no solo ayudará a dar la correcta gestión sino a minimizar la contaminación.

Imelda Castro Santillán, capacitadora en temas del medio ambiente, destacó que es de suma importancia que los habitantes concienticen la importancia de hacer un buen deshecho de los residuos pues si no se tiene una correcta coordinación entre municipio y ciudadano jamás se logrará minimizar los efectos contaminantes.