Impartirán curso de Salud en la Normal

SABINAS, COAHUILA.-Con el fin de que estén preparados para atender como primer respondiente una emergencia como una caída, herida, golpe, atragantamiento, hasta resucitación cardiopulmonar, 120 alumnos de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas tendrán un curso a partir del 14 de diciembre por parte de la III Jurisdicción Sanitaria a cargo del doctor David Mussi.

Es el curso de primer respondiente que les enseñará como actuar frente a alguna eventualidad que pueda suceder en el trabajo, en la escuela, en la calle y en su casa, los alumnos podrán conocer por medio de especialistas las maniobras que pueden realizar.

El doctor Mussi Garza externó que este curso se llevará a cabo en el edificio del CEDIS de Centros Comerciales Gutiérrez, también están invitando a todo el personal de estos centros comerciales para que puedan dar los primeros auxilios ante cualquier eventualidad.

Agrego que este curso ya lo tuvieron en la UTRC con elementos de bomberos hace algunos meses, se ha llevado también a escuelas secundarias con docentes, a cuerpos policiales, porque este curso certifica a una persona para poder acceder durante un accidente y brindar las primeras maniobras de rescate y auxilio y así esperar a los rescatistas de cruz roja y bomberos.

Mediante estos cursos aprenden como atender una caída, alguien que se desmaya, alguien que se esté ahogando hacer la práctica de la resucitación cardiopulmonar, heridas o golpes, quemaduras etc…