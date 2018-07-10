Implementarán nuevas tecnologías en secundaria

NUEVA ROSITA COAH.- El profesor Pedro García Díaz, director de la secundaria técnica federal Raúl Castellanos Jiménez, ubicada en la Villa de San Juan dio a conocer que se empezarán a implementar nuevas tecnologías en la educación básica de este plantel, dejando de lado la ideología de los años setentas.

Señaló que a partir del próximo ciclo escolar las tecnologías pasarán a ser autonomía curricular, dejando de trabajar e implementar la educación como se implementaba en antaño desde que se abrió dicha institución.

El profesor Pedro García Díaz, director de la secundaria técnica federal Raúl Castellanos Jiménez.

Mencionó que a partir del 20 de agosto del presente año se contará con la nueva modalidad de trabajo, que implica que los alumnos atiendan sus necesidades básicas, ya no solamente los talleres como electricidad, o carpintería, si no que refuerce las materias básicas como español y matemáticas.

Destacó que esto ayuda a los maestros a seguir manejando proyectos de tecnologías, por lo que en el próximo ciclo escolar se estará efectuando la industrialización y conservación de alimentos, cambiando constantemente proyectos benéficos para los alumnos.

Por otra parte, dijo que el cierre de ciclo escolar se mantuvo sin contratiempos, por lo que tuvieron un protocolo de graduación bastante favorable donde los padres y los adolescentes se mostraron contentos con los resultados, por lo que se esperan más de 70 alumnos para el nuevo ciclo escolar y con lista de espera de 20 más, que desean ingresar a esta institución.