Importa Petacalco carbón de Colombia

La diputada Federal Melba Farías Zambrano llevó ante la Cámara de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la construcción de una termoeléctrica en el norte del país y no el crecimiento de Petacalco en Guerrero, además de la compra de carbón a los productores de la región carbonífera de Coahuila que atraviesan una difícil situación porque no pueden vender su producto mientras en Petacalco lo importan de Colombia o Australia.

Melba Farías Zambrano, Diputada Federal.

La legisladora dijo que la central termoeléctrica Petacalco en Guerreo en la que se contempla un proyecto de ampliación en capacidad, incrementa la seguridad y soberanía energética para el país, sin embargo es importante señalar que deja fuera de aprovechamiento las vastas reservas nacionales de carbón.

Dijo que esta planta cuenta con 6 turbogeneradores y se prevé la construcción de una nueva con capacidad de 670 megawatts, pero se utiliza solo carbón importado de Colombia o Australia.

En contraste, dijo que en la región Carbonifera de Coahuila se atraviesa una difícil situación económica y los productores de carbón no pueden vender su producto ni siquiera a la termoeléctrica de Nava.

Señaló que en la región carbonífera se cuenta con suficientes reservas de carbón y por ello se busca ante la Cámara de Diputados se impulse la construcción de una nueva central termoeléctrica no necesariamente en Coahuila pero si en el norte del país, pero sobre todo fomentar la compra de carbón a los productores locales que atraviesan por una difícil situación.

“No es correcto ni justo que se quiera hacer una planta nueva y que el carbón se compre a otros países, si la región carbonífera tiene mucho que los carboneros no pueden vender desde hace mas de 1 año”.

Detalló que tras el punto de acuerdo, se cabildeara con otros legisladores de Coahuila para puchar el proyecto y lograr la construcción de una termoeléctrica al norte del país y sobre todo la compra de carbón a los locales.