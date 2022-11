Improbable que CFE otorgue concesiones

SABINAS, COAHUILA.- Aunque lejos de tener la certeza de que Comisión Federal de Electricidad otorgará concesiones de carbón no coquizable de la Cuenca Río Escondido, el empresario carbonero Fernando Mendoza agregó que duda que la paraestatal se haya brincado la normatividad al otorgar estos permisos.

Aseguró que por muchos años y a través de diversas administraciones la CFE ha tenido un consejo administrativo integrado por personajes que se integran desde la Secretaría de Hacienda y otras, los cuales analizan a detalle todas las concesiones, no puede autorizarse esto en forma inmediata.

Cuenca Rio Escondido esta inexplorada para carbón de diseño.

Señaló que hay procesos, conforme a la normatividad se deben de seguir en los tajos, fases como la de exploración, preparación y desarrollo eso conlleva un tiempo.

Por otra parte dijo Mendoza, no conozco ninguna sola operación que esté utilizando este tipo de carbón no coquizable, el cual está estrictamente relacionado a la cuenca Río Escondido, no hay ninguna operación en este tipo de carbón, por el cambio que hubo de contratista principal, no hubo tiempo para operar.

Este carbón otro tipo de mineral hay productores colegas que tienen ese, necesita mucho tiempo de desarrollo y de explotación, antes de otorgar una concesión, se tienen que hacer las cosas bien, cumplir las fases a cabalidad, indicó.

Por otra parte se refirió al precio que se habla por tonelada de 800 pesos, eso sería muy cuestionable, porque si pudiera haber en esa cuenca de carbón a flor de piel, especial para el diseño de carboelectricas, sin embargo no conozco ninguna explotación en esta cuenca de carbón de flama larga que pudieran aceptar carboelectricas para aumentar su combustión.

Respecto a algunas operaciones de empresas carboneras suspendidas dijo que si el punto de vista es garantizar la vida y salud de los trabajadores es mejor así.