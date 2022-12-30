Impulsa Coahuila empoderamiento de las mujeres

Saltillo, Coah.- En Coahuila se trabaja para impulsar a las mujeres a que logren su empoderamiento y para promover su participación social en todos los ámbitos públicos y privados, de tal forma que puedan cumplir sus metas y aspiraciones personales y profesionales, indicó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Impulsamos el emprendimiento de las mujeres coahuilenses a través del programa Financiera Mujeres Fuertes, mediante el cual, desde su puesta en marcha en 2019 entregamos 7 mil 516 créditos. Asimismo, este año capacitamos a mujeres para emprender proyectos productivos en el sector rural”, señaló el Mandatario estatal.

Desde hace cuatro años se implementó el Programa de Empoderamiento Educativo, con el objetivo de facilitar a las mujeres el acceso a la enseñanza de manera gratuita. Este programa cuenta con un modelo con perspectiva de género, es decir, considera las necesidades de las mujeres: se brinda en horarios accesibles y en lugares cercanos a su lugar de residencia, en el caso del nivel preparatoria, y bajo la modalidad en línea, a través de la plataforma Moodle, para el nivel licenciatura.

“Con este programa, contribuimos a elevar el nivel educativo de las mujeres para mejorar su calidad de vida, abrir las puertas al conocimiento de sus derechos, al reconocimiento de sus capacidades y autonomía, así como a mejorar oportunidades de empleo e independencia económica, lo que incide considerablemente en la disminución de la discriminación y las violencias en su contra”, expresó.

Durante este año, se fortaleció el programa y fue incorporado a la estrategia “Mejora Coahuila”, mediante la firma de convenios de colaboración con 19 municipios.

“Gracias a esta suma de esfuerzos entre los gobiernos estatal y municipales, beneficiamos a 4 mil 373 mujeres con becas del 100 por ciento para estudiar preparatoria. Además, contamos con 300 mujeres que actualmente estudian la licenciatura”, concluyó el Gobernador.