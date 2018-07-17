Incendio de combi moviliza a bomberos

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una intensa movilización por parte de Protección Civil y Bomberos se registró ayer tras reportarles el incendio de una camioneta en la Zona Centro de este mineral.

Al parecer fue un corto circuito en el tablero de la unidad, lo que provocó el siniestro, que amenazaba con extenderse hacia una vivienda.

Protección Civil Municipal, informó que los hechos se registraron a las 13:00 horas de ayer, en la calle Francisco I Madero de la Zona Centro, en el lugar se incendió una camioneta de la marca Ford tipo Vagoneta, color blanco con placas de Coahuila EZ-87-117.

La unidad afectada fue una vagoneta de la marca Ford, color blanco placas de Coahuila.

La propietaria de la vivienda mencionó que llegó de hacer unos mandados y como de costumbre dejó su camioneta estacionada afuera de su domicilio.

Dijo que a escasos minutos que se había introducido a su domicilio, y escuchó un fuerte sonido en el exterior de su casa, y al ver por la ventana se percató que se estaba incendiando la camioneta.

Usando tinas de agua y mangueras, los vecinos intentaron sofocar las llamas ante el temor de que el fuego se extendiera hacia una de las casas.

Estos hechos ocasionaron la movilización del personal de Protección Civil y Bomberos, quienes rápidamente llegaron al lugar, encargándose de controlar por completo el incendio, mencionaron que afortunadamente la intervención de los vecinos evitó que la camioneta fuera consumida en su totalidad.

Durante las acciones las principales calles del sector fueron cerradas a la vialidad, para poder facilitar el movimiento de los socorros, luego de varios minutos de trabajar en el lugar los brigadistas descartaron cualquier riesgo y procedieron a retirarse del lugar.

Dijeron que todo parecía indicar que fue un corto circuito en el sistema eléctrico del tablero, con esto se descarta que el incendio haya sido provocado en forma intencional.