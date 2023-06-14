Incrementan empleos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los últimos cinco años, en el municipio de Ramos Arizpe se han generado 29 mil 363 nuevos empleos formales.

A junio del 2023 se reporta un total de 109 mil 378 plazas laborales formales, cifra que contrasta de manera notable con los más de 80 mil empleos que estaban registrados en diciembre de 2018.

En el marco del anuncio de expansión de la empresa Hyundae Polytech, el alcalde Chema Morales Padilla reiteró que la acertada política económica y de seguridad, implementada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ha sido factor decisivo para el notable crecimiento de esta ciudad.

“El empleo es el mejor programa social que puede tener cualquier persona: la oportunidad de contar con un trabajo permite a las familias superar adversidades y acceder a una vida más digna, lo que se traduce en menos pobreza, y en un mayor desarrollo humano y económico”.

Reiteró el agradecimiento al mandatario estatal e insistió en que la paz laboral y calidad en la mano de obra de la región Sureste ha permitido este fortalecimiento de las diversas ramas de la industria en las reservas territoriales ramosarizpenses.

“Ante el nuevo escenario internacional, las ventajas competitivas y los indicadores positivos que ofrece Coahuila, respecto a otros estados de nuestro país, nos posiciona como uno de los mejores destinos de inversión en todo México”; destacó.

Morales Padilla reiteró el compromiso para un trabajo conjunto que dé continuidad a los logros alcanzados al momento.