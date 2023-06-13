Inicia IMSS campaña donación de sangre

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el próximo 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una campaña de donación para fortalecer la cultura de las donaciones regulares, a fin de tener acceso oportuno a este vital componente que salva vidas.

Del 12 al 14 de junio se llevará está jornada con la instalación de un Módulo Itinerante en las oficinas centrales del Seguro Social, en Avenida Paseo de la Reforma No. 476, con un horario de atención de 09:00 a 13:00 horas.

Durante la inauguración, la coordinadora de Programas de Trabajo Social en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Erika Velázquez Becerril, subrayó que cada donación efectuada permite contar con una unidad de 455 mililitros a fin de ayudar de dos a cuatro pacientes.

Señaló que este año el lema del Día Mundial del Donante de Sangre es “Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente”, con la finalidad de generar conciencia para ayudar a las personas que lo necesitan.

Velázquez Becerril llamó a la población a donar sangre de manera solidaria a través de los Módulos Itinerantes, Bancos de Sangre o centros de colecta del Instituto y contar con los insumos sanguíneos que requiera algún paciente de manera oportuna.

Por su parte, la doctora Paola Castro, jefa de área de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del Tercer Nivel de atención, indicó que en cada momento una persona requiere de un compuesto sanguíneo, por ello el altruismo de la población es fundamental.

En tanto, el doctor Noé Hernández Romero, de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), expresó que es importante que la población derechohabiente del Seguro Social sea solidaria y se acerque al Módulo Itinerante para salvar vidas.

Durante esta jornada de tres días, se cuenta con la participación de 15 trabajadores de la salud de los Bancos de Sangre de los Centros Médicos Nacionales (CMN) La Raza y Siglo XXI, quienes brindarán una atención profesional para la evaluación y captación de sangre.

Para donar sangre se requiere tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, ayuno mínimo de cuatro horas, durante este tiempo sólo ingerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café solo e hidratarse; no exceder más de ocho horas de ayuno.

Además, no haber estado enfermo de gripe, tos, síntomas relacionados a la enfermedad por COVID-19, diarrea o infección dental en los últimos 14 días. No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días o estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses y no haber sido operado en los últimos seis meses.

Para mayor información de la donación altruista, se puede ubicar el Banco de Sangre del IMSS más cercano a su localidad a través de la página imss.gob.mx/bancodesangre o llamar al número 800 623 2323. Además para facilitar el proceso de citas para los donadores altruistas o por reposición, está disponible el link bancodesangre.imss.gob.mx para generar una cita.