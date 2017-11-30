Inicia proceso electoral 2018

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A partir del día uno de diciembre, inicia el proceso electoral 2018 en todo el Estado, informó Héctor Flores Fuentes, presidente del Comité Municipal Electoral de Múzquiz.

Indicó, que en estas acciones contarán con la asistencia y colaboración del personal que formará el comité, que va a estar integrado por Gilberto García Franco quien fungirá como secretario técnico, los consejeros María Esther Maldonado y la señora Blanca Estela Maltos Dávila y el señor Armando Flores Acosta y Héctor Flores Fuentes, como presidente.

“Nuestro horario será de lunes a sábado, con un horario de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete de la tarde y los sábados de nueve a dos de la tarde”.

Agregó que el día uno al 16 recibirán la solicitud de los interesados en ser aspirantes a candidatos independientes, que deben ingresar a la pagina del Instituto para tener más información sobre los requisitos.

Agregó que posteriormente entregarán la papelería para que el Instituto la analice y después puedan participar cumpliendo los requisitos de las firmas.