Inician restricciones en Múzquiz, piden no bajar la guardia

Múzquiz, Coah.- En respuesta a los altos índices de contagio por Covid-19 y sus variantes, que se han registrado en el municipio, entraron en vigor algunas restricciones sanitarias que contribuyan a disminuir las estadísticas de contagio. Restricciones que abarcan, tanto la actividad en dependencias de la Administración Municipal, como en la reducción del aforo en hoteles y moteles, iglesias y gimnasios, museos, tianguis y cines, así como el cierre de museos, bares, cantinas y antros.

La alcaldesa Lic. Tania Vanessa Flores Guerra, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, dirigió memorándum al interior de la Administración Municipal para que, a partir de hoy y, por los próximos 15 días, sean suspendidas las audiencias en los departamentos de: Despacho del alcalde, Secretaría del Ayuntamiento, Obras Públicas, Regidores, DIF, PRONNIF, Instancia de la Mujer, Desarrollo Social y Contraloría.

Departamentos que se mantendrán cerrados desde este día y hasta nuevo aviso, con el propósito de resguardar la salud, tanto del personal que labora en estas dependencias, como de los ciudadanos que acudan en busca de una audiencia, hasta que las condiciones no constituyan un riesgo de contagio.

Se dispuso también la reducción del aforo en sitios y lugares de concurrencia y concentración de personas, como son los casos de:

-Super mercados, tiendas de autoservicio: Acceso de un adulto, adultos mayores pueden ingresar sin restriccion de horariom adultos mayores empacadores con protocolo y vacunados

-Hoteles y moteles que laborarán a una capacidad del 50%

-Restaurantes, con un aforo del 50%

-Juegos infantiles: Se mantendrán cerrados

-Iglesias: a una capacidad del 30%

-Ceremonias: podrán asistir 30 personas

-Gimnasios: Laborarán al 30% de su capacidad

-Bares, cantinas y antros estarán cerrados

-Museos, casa de cultura: a una capacidad del 30%

-Funerales: a una capacidad del 30%

-Salones para evento: Recibirán solamente el 30% de su capacidad

Maximo 150 personas por evento con previo permiso del Ayuntamiento.

-Tianguis y mercados ambulantes: Trabajarán al 50% de su capacidad, con una distancia minima entre puestos de 2 metros.

-Cines: al 30% de su capacidad, pueden acceder menores acompañados de adultos.

-celebración en domicilios particulaes: Maximo 30 personas, prohibido musica en vivo o sonido.

-Actividades deportivas organizadas al aire libre: 50%

- Salon de eventos infantiles

-Eventos masivos al aire libre: Cancelados

Mientras, a la población en general hizo el llamado a no relajar las medidas sanitarias ya conocidas, a retomar las acciones de lavado frecuente de manos, uso del cubreboca y, de no existir necesidad, no exponerse en lugares y sitios públicos.