Coahuila

Instalan retén de revisión

Por Staff / La Voz - 23 noviembre, 2017 - 00:52 a.m.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la noche de ayer elementos de la Policía Investigadora del Estado, implementaron un operativo de revisión, el retén fue colocado sobre dicha carretera estatal a la altura del salón del ejido Palaú, todos los autos eran detenidos.

Los agentes se identificaban debidamente y además portaban uniforme de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los policías se dirigían a los tripulantes de las unidades a quienes les pedían que descendieran a fin de efectuar una revisión.

Algunos automovilistas se sorprendieron al observar a los civiles armados y en redes sociales empezaron a hacer las publicaciones, pero se comprobó por los mimos tripulantes que se trataba de un operativo de la Policía Investigadora del Estado.

No se dio a conocer el motivo del operativo, solamente se informó que participaron seis agentes en dicha acción efectuada sobre la carretera Palaú Múzquiz justo en frente del salón de eventos ejido Palaú.

