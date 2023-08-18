Intacto dinero de funerarias

“Las funerarias no son negocio”, así lo señaló el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, quien dijo que el recurso que se obtiene es únicamente para continuar con el servicio que representa un apoyo a los trabajadores.

Al no tener una respuesta del pago de los salarios vencidos, trabajadores que mantienen el bloqueo de los accesos de AHMSA han manifestado el interés de tomar las capillas de las secciones 147 y 288 para evitar que los funcionarios sindicales locales y nacionales, hagan mal uso del recurso.

Incluso a través de redes sociales piden a la ciudadanía no utilizar el servicio de la capilla de la Sección 288, para no verse afectados en caso de que se tomen acciones por parte de los obreros.

Al respecto, Ismael Leija Escalante, Secretario General Nacional dijo que en primer lugar se cuenta con vigilancia de las autoridades en la capilla, luego de los hechos registrados el 24 de julio en la 288.

En segundo lugar, mencionó que un daño a las capillas representaría un perjuicio de los mismos trabajadores, que no contaría con el apoyo de la funeraria en caso de requerirlo, que ante la situación que existe actualmente representa un apoyo.

Negó que las capillas representen un negocio, ya que llegaron funerarias que acapararon el mercado y el recurso que se obtiene prácticamente se utiliza para seguir operando y ayudar a trabajadores que lo requieran.

Así mismo negó que los funcionarios locales y nacionales tomen el dinero de las capillas, como se ha mencionado y retó a los trabajadores que lo han señalado de tomar dinero, que lo demuestren.