Intenta matarse tomando ácido

SABINAS, COAHUILA.- Esmeralda Padilla Hinojosa de 24 años falló en su intento de quitarse la vida ingiriendo sustancias químicas, luego de ser atendida en el área de urgencia de la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nueva Rosita.

Fue alrededor de las 01:15 horas cuando paramédicos del Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre una persona que intentó quitarse la vida en la Villa de Agujita, hasta donde se trasladaron para brindar los primeros auxilios a la afectada.

Familiares de Esmeralda Padilla Hinojosa informaron a los paramédicos que había ingerido sustancias químicas, al parecer para limpieza doméstica, por lo cual fue trasladada al área de urgencias la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nueva Rosita.

Personal de guardia atendió a la suicida, logrando estabilizarla después de practicarle un lavado intestinal y otros procedimientos que contrarrestaron los efectos de los líquidos que ingirió.

Trascendió que este caso se suma a la docena de intentos de suicidio de ciudadanos que por diferentes motivos tomaron la difícil decisión.