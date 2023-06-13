Intenta suicidarse tomando pastillas

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una mujer intentó suicidarse en esta población siendo trasladada de inmediato a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La fémina fue identificada con el nombre de Elizabeth N de 34 años de edad la cual ingirió diverso medicamento para acabar con su existencia, lo cual no consiguió.

Domiciliada en la calle Piedras Negras del barrio Cuatro de Palaú, la mujer fue localizada inconsciente por su familia quienes la desplazaron de inmediato al nosocomio más cercano.

De estos hechos tomaron conocimiento elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera así como también oficiales de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente trascendió que, por problemas en su hogar, la dama atentó contra su vida siendo reanimada en la sala de urgencias del nosocomio tras ingerir antibiótico.