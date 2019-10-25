Intentan linchar a vecino agresor

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cansados de las agresiones y abusos cometidos por un vecino, habitantes de la colonia 28 de noviembre decidieron hacer justicia por su propia mano.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles en la calle Privada Hernández con Elizardo Gutiérrez Sur, cuando el hombre de nombre Sergio H de 36 años de edad, empezó a agredir a todos los vecinos arrojando piedras, dañando una combi de transporte escolar.

Cansados de los abusos intentan linchar a su vecino.

Este acto, además dejó como saldo daños a tres domicilios, y agresiones verbales a una vecina del sector, los colonos, señalaron que no es la primera vez que actúa de esta manera, pues además algunas veces los ha amenazado con machete en mano y otros objetos.

Por su parte Manuela Cortez, vecina del lugar, explicó que ante lo anterior, los habitantes del lugar decidieron actuar de la misma manera, agrediendo al sujeto con piedras, por lo que emprendió la huida a su domicilio de donde también intentaron sacarlo, sin lograr su cometido.

Aunque los afectados interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público, no solicitan el pago de los daños, sino el exilio de esta persona que presenta una amenaza para todos los vecinos.