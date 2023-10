Investiga CNDH a policías de Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. Funcionarios de Derechos Humanos tomaron conocimiento de la golpiza que recibió la familia Hernández Lara en manos de los policías municipales, ayer trataron de entrevistarse con Fabiola Yazmin Lara Espinoza quien en ese momento no se encontraba para que relatara cómo ocurrieron los hechos.

El esposo de Jazmín presenta fractura en una de sus extremidades superiores por la golpiza con tablas y bate de béisbol quien al parecer necesita cirugía, la familia es de escasos recursos económicos por tal motivo no le pueden brindar la atención que requiere.

La mujer quien padece esquizofrenia y bipolaridad dijo que denunciara a los agresivos policías por haberla golpeado con pedazos de block en la cabeza y con la tabla en diferentes partes del cuerpo.

" Me agarraron como una piñata por los golpes que me dieron más en la cabeza donde tengo algunos coágulos, tengo miedo que me suceda algo, el doctor que me atendió dijo que necesito un estudio para ver si no tengo dañada la cabeza".

Dijo que le recetaron unas pastillas que no puede comprar por que no tiene dinero y esta solicitando la ayuda de la gente para que pueda comprarlos para aliviarse.

Los hijos de Leticia Espinoza Hernández respondieron la agresión al ver que los policías arrastraban y golpeaban a su madre por que se opusieron a que entraran a su casa a sacar a un supuesto delincuente que ingresó a su casa, el lunes habrán de denunciar a los policías que los agredieron.