Investigan a ´polleros´

Al señalar que se investiga la falsificación de documentos para centroamericanos a cambio de fuertes sumas de dinero para que lleguen a la frontera con Estados Unidos, el Secretario de Gobierno dijo que hoy en día se ha detectado que los transportan en tracto camiones.

Es por ello, que se incrementó la vigilancia entre diferentes corporaciones policíacas en la carretera 57.

Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno señaló que trabajan en conjunto con el Instituto Nacional de Migración para el desarrollo de los operativos carreteros.

Destacó que se dan la habilidad de utilizar diferentes vehículos para transportar a indocumentados y hoy en día se han detectado que los trasladan en tracto camiones.

Trabajan de manera conjunta la policía estatal, la guardia nacional y el ejército mexicano.

Dijo que es en la región centro donde se reforzaron los filtros de inspección para verificar el traslado de centroamericanos por Coahuila, pero en forma general se vigila en todos los municipios que pasan para ir hacia la frontera.

Asimismo, el Secretario de Gobierno dijo que el problema en sí en este caso son las personas que lucran con los migrantes y que generan un tráfico de personas no documentadas, por supuesto, esto es un delito.

Por ello, trabajan todas las corporaciones para verificar e inspeccionar sobre todo a trailers, porque es ahora la manera en que más comúnmente viajan los extranjeros.

En la FGR se tienen más de 90 carpetas de investigación por el delito de tráfico de personas migrantes.

Además de los tracto camiones, también los polleros usan autobuses, taxis, camionetas, transporte de personal etcétera para tratar de despistar los operativos.

También, el entrevistado destacó que mientras al sur del país no se mantenga un control en el paso de las personas centro americanos, el problema migrante continuará de manera intensa y no hay momento en que no se practique esta ilícita actividad.