Investigan abuso de niña

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía Regional investiga el caso respecto a una presunta violación en agravio de una niña, hechos registrados en esta ciudad.

Estos hechos trascendieron ayer en las oficinas de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, siendo la afectada una pequeña de 2 años de edad.

Cabe señalar familiares de la víctima, acudieron a la sala de emergencias de la Unidad de Medicina Familiar No. 25 para que atendieran a la pequeña debido a malestares que presentaba.

Al percatarse de la gravedad de los hechos, la propia madre de familia, interpuso la querella correspondiente ante el Ministerio Público para que actúen en consecuencia y ubiquen a quien atentó contra la niña.

Debido a estos hechos se abrió una carpeta de investigación, donde investigarán a los padres de familia sobre estos hechos, considerando que el padre biológico de la menor se encuentra separado de la madre.