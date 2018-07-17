Investigará la STyPS mutilado en Avomex

SABINAS, COAHUILA.- Después de confirmarse el accidente donde perdió la mano un trabajador de la empresa Avomex, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realiza una inspección al área de trabajo para determinar las causas y las medidas que se deberán observar, aseguró Julio Antonio Sánchez Morales.

Julio Antonio Sánchez Morales subdelegado de la STPS.

El Subdelegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Julio Antonio Sánchez Morales, reconoció que persona de la empresa dio a conocer el accidente que se registró el pasado sábado 14 de julio alrededor de las 21:00 horas.

“La empresa nos confirmó el accidente por lo cual enviamos a personal de esta delegación para que realice labores de inspección en el área de trabajo donde ocurrió el accidente y determinar las causas, así como determinar las medidas de seguridad que se deberán observar por la empresa y el personal” dijo.

El subdelegado de la STPS reconoció que el procedimiento de inspección tardará algunos días, por lo cual podrá ofrecer mayores sobre las causas del accidente la semana entrante.

Finalmente, el funcionario confirmó que el estado de salud del trabajador Noé Alfredo Pérez Torres es estable en el Hospital de Zona #24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nueva Rosita.

El trabajador Noé Alfredo Pérez Torres se recupera en el IMSS de Nueva Rosita.