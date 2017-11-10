Invierte Coahuila en infraestructura

Juárez, Coahuila.- En el marco de su gira de trabajo por el interior del estado, el gobernador Rubén Moreira Valdez entregó diversos beneficios.

En Juárez se invirtieron 11.1 millones de pesos en pavimentación en la cabecera municipal y en el ejido El Álamo; además, con el apoyo del Gobierno Federal, se rehabilitan tramos aislados de la carretera Sabinas-Juárez.

Más temprano se entregaron los trabajos de electrificación en la localidad Don Martín, mismos en los que se invirtieron alrededor de 780 mil pesos y con los que se reitera que Coahuila mantiene el primer lugar nacional en cobertura eléctrica, con 99.63 por ciento.

Rubén Moreira Valdez comentó que en Juárez se ha hecho una gran inversión en pavimento, tanto en la cabecera municipal como en las otras comunidades, “estamos pavimentado también las carreteras de acceso a Juárez con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto”, indicó.

El Mandatario Estatal agregó que este día se entregó equipo de Protección Civil, equipo para los pescadores de la localidad, la rehabilitación de la Casa de la Cultura Jorge Von Versen, el museo Emilio “El Indio” Fernández; además de escrituras y se anunció la próxima regularización de 239 predios en Don Martín.

“Coahuila es mejor ahora porque hay más y mejor infraestructura, porque tenemos paz y tranquilidad, y eso nos ha traído empleos y prosperidad”, aseguró Rubén Moreira Valdez.

Agradeció a los delegados federales ya que, gracias a su trabajo y a la coordinación con el Estado, todos los compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto con Coahuila han sido cumplidos.

Por su parte el presidente municipal Carlos Alberto Chacón Madrid agradeció y reconoció el trabajo y la coordinación con el Gobernador Coahuilense, gracias a la cual en Juárez se han podido realizar múltiples obras que le han cambiado la cara a esta localidad y han mejorado las condiciones de vida de sus habitantes.

Informó que gracias a la seguridad que se recuperó en todo el estado, su municipio y la presa Don Martín ha vuelto a ser un lugar atractivo para el turismo nacional e internacional; en ese sentido, informó que esta presa será sede del próximo campeonato mundial de pesca luego de realizarse ahí mismo la etapa nacional de este deporte.

Estuvieron presentes en esta jornada junto al Gobernador, además, José Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social; Marco Antonio Dávila Montesinos, secretario de Infraestructura y Transporte; Gabriela Kobel Lara, presidenta Municipal electa de Juárez; Jesús María Montemayor Garza, director del centro SCT; Gerardo García, delegado del Instituto Nacional de Suelo Sustentable; Miguel Ángel Leal, director de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica; Eleazar Villarreal Willars, subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera; Federico Quintanilla Riojas, delegado regional de Sedeso.

