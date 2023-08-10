Invierte MARS en Seguridad

Parras de la Fuente, Coahuila.- Con el compromiso de dejar cimientos sólidos para que Coahuila siga avanzando y mantenga su gran desarrollo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís visitó Parras de la Fuente, en donde anunció, entregó y arrancó obras de infraestructura, seguridad e inversión, por alrededor de los 200 millones de pesos.

Junto al alcalde Fernando Orozco Lara, el Mandatario estatal anunció el proyecto inmobiliario Santolivo, el 50 en lo que va de 2023, y que se instalará en este Pueblo Mágico, en el que se invertirán 10 millones de dólares.

Además, entregó obras de pavimentación de 28 cuadras, en las que se aplicaron 17.8 millones de pesos, al tiempo de arrancar los trabajos de rehabilitación de pavimento por el orden de los 7.6 millones de pesos.

En su gira de trabajo, el jefe del Ejecutivo Estatal entregó el C2 de esta ciudad, el cual dentro de poco se conectará a la red de cámaras de seguridad de la entidad.

Riquelme Solís, en su mensaje, reconoció el trabajo coordinado del Alcalde con su Gobierno para hacer de Parras un mejor Pueblo Mágico, y le felicitó por apostarle al tema de seguridad, que abona a atraer inversiones y turismo.

A los directivos de Santolivo, Marcelo Bremer González y José Andrés Madero Sordo, les agradeció por seleccionar Parras de la Fuente como destino de su capital, y les auguró éxito en su proyecto.

“Este concepto que es muy novedoso, y que apenas se está aplicando en centros turísticos, sobre todo en playa. Estoy seguro que será todo un éxito aquí en este Pueblo Mágico”, señaló.

Asimismo, Miguel Riquelme agradeció a los habitantes de este municipio y de Coahuila en general por su respaldo en la toma de decisiones en los momentos más duros de su Administración, durante y después de la pandemia: “Siempre fueron solidarios con las decisiones que tomamos en mi Administración”.

Por su parte, el alcalde Fernando Orozco agradeció al gobernador Miguel Riquelme por todo su apoyo en las obras que se llevan a cabo en beneficio de su municipio, como las de pavimentación que en este día se entregaron y pusieron en marcha por más de 24 millones de pesos.

Igualmente, destacó que el arranque del C2 es un legado en materia de seguridad y, por lo tanto, de atracción de inversiones y de turismo.

“Gracias Gobernador por poner a Parras en sintonía con la seguridad, para que los inversionistas le apuesten a Parras con proyectos que, a parte de generar empleo, generan confianza”, señaló.

Durante el anuncio de inversión de Santolivo, sus directivos informaron que el proyecto nació de la creciente necesidad de Parras de la Fuente de satisfacer la demanda de turismo y eventos de fin de semana.

Mencionaron que este innovador concepto, denominado Condo-Hotel, ha revolucionado la industria de los condominios a nivel mundial, en asociación con plataformas de renta vacacional de corta y larga estancia.

Agregaron que, ubicado en el viñedo Las Pudencianas, Santolivo disfruta de una posición privilegiada. Este viñedo, el más cercano al Centro de Parras de la Fuente, colinda prácticamente con el corazón del pueblo.

Además, dentro de Las Pudencianas se encuentra el renombrado restaurante Clandestino, que agrega un toque culinario de distinción al entorno.

Santolivo es un proyecto integral que no sólo enriquecerá la oferta turística de la región, sino que también contribuirá significativamente a la economía local.

Se estima que el proyecto generará más de 100 empleos directos y 200 empleos indirectos, beneficiando a la comunidad en su conjunto.

En esta gira de trabajo acompañaron al Gobernador, además, Verónica Martínez García, senadora de la República; Claudio Bres Garza, Secretario de Economía del Estado; Jaime Bueno Zertuche, diputado federal; Edna Dávalos Elizondo, diputada local; Azucena Ramos Ramos, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, y Miguel Ángel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.