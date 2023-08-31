‘La estabilidad magisterial son un ejemplo a nacional’

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha el Ciclo Escolar 2023-2024 de las Escuelas Normales de Coahuila, evento en el que entregó a la comunidad normalista una techumbre en la que se invirtieron 3.7 millones de pesos.



El Jefe del Ejecutivo estatal señaló que la estabilidad y el equilibrio social que prevalecen en la entidad se deben mucho al quehacer, al compromiso y profesionalismo del magisterio coahuilense.

“Expreso mi gratitud y reconocimiento a todas y a todos los estudiantes normalistas por su apoyo, colaboración y solidaridad con mi Administración. Ha sido un honor y un privilegio unir esfuerzos con todo el sistema educativo”, mencionó.

Agradeció el trabajo en equipo y la coordinación institucional de la Secretaría de Educación, que preside Francisco Saracho Navarro.

El Mandatario estatal celebró con agrado encontrarse con la comunidad educativa, en primer término, para agradecerles todo el tiempo a quienes ayudan dentro de la enseñanza en esta parte educativa: “A quienes forman a nuestras maestras y maestros, porque hemos tenido una estabilidad en el sector magisterial que es envidiable”.

Dijo que la estabilidad de la que hoy goza Coahuila tiene repercusiones favorables en la generación de empleo, lo que es gracias a la mano de obra calificada y a la formación de alumnas y alumnos que hoy son la fuerza laboral de la entidad y de otros estados.

“La estabilidad magisterial y el equilibrio que hemos guardado, son un ejemplo a nivel nacional”, indicó.

Riquelme Solís agradeció a los presentes porque en todos los sectores de la sociedad encontró cobijo y corresponsabilidad con su Gobierno.

“Me voy muy contento de lo que hemos logrado en conjunto todos. Los logros y los indicadores que hoy tiene Coahuila son gracias a todas y todos, y ustedes han sido parte importante de ello”, aseguró.

Abundó que las y los maestros de Coahuila tienen una misión muy importante, ya que un Gobierno que quiere generar empleo necesita de sus educadores y educadoras.

El Mandatario estatal pidió no perder el rumbo de cómo construir las cosas, de cómo Coahuila regresó a la paz y a la tranquilidad, y de cómo debe sostenerla en estos tiempos tan difíciles.

“Mi compromiso es continuar trabajando hasta el último día de mi gestión para entregar un Coahuila estable y seguro, sobre todo que avance con firmeza hacia la ruta de la legalidad, el desarrollo y la prosperidad”, enfatizó el gobernador Miguel Riquelme.

En su mensaje, Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación de Coahuila, reconoció que el Gobernador ha demostrado su gran compromiso para fortalecer la calidad en todos los niveles educativos.

Recordó que Coahuila cuenta con nueve Escuelas Normales que atienden a 2,960 estudiantes, en las que se ofertan licenciaturas que distinguen a las generaciones, por la calidad de sus programas curriculares.

“Gracias, Gobernador, por refrendarnos con hechos su compromiso con el sector educativo”, mencionó el titular de Educación de la entidad.

Por su parte, Andrea Victoria Sanguino Rocamontes, alumna de la Escuela Normal de Educación Preescolar, agradeció al gobernador Miguel Riquelme por la techumbre estructural instalada en el patio central del Centro Normalista.

En esta ceremonia estuvieron presentes, además, Martha Loera Arámbula, diputada local; Carlos Alberto Estrada Flores, Secretario del Ayuntamiento de Saltillo; Julio Long Hernández, titular del ICIFED, y Raúl Humberto Cepeda Garza, Coordinador General de Educación Normal y Actualización Docente.