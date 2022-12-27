La Mera Mera Mejorada, apoya a la familia: Manolo

Saltillo, Coah.- Con el lanzamiento de la tarjeta La Mera Mera Mejorada, el gobierno que encabeza Miguel Riquelme ofrece a más de 400 mil familias coahuilenses descuentos en programas y servicios que apoyan directamente a su economía, mejorando con ello su calidad de vida, dio a conocer el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.

Así mismo, recordó que la tarjeta La Mera Mera Mejorada forma parte de la estrategia social Mejora Coahuila, con la cual durante este 2022 se logró potencializar las obras, programas y proyectos de corte social del gobierno del estado en conjunto con la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada y los municipios, como un gran equipo a favor de las familias más vulnerables.

“Esta tarjeta forma parte de todos los esfuerzos que estamos haciendo a través de Mejora Coahuila, se suma al gran esfuerzo que hace el Gobernador para atender otros temas muy importantes para nuestra gente, como son la seguridad, el desarrollo económico, generación de empleos y calidad de vida, que hicieron que este 2022 fuera un gran año para Coahuila, consolidándose como uno de los mejores estados para vivir en México”, destacó el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social.

Jiménez Salinas detalló que la tarjeta La Mera Mera Mejorada da acceso a más de 60 descuentos de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, como trámites de control vehicular, registro civil, educación, vivienda, salud, programa alimentario y programas a bajo costo, además de ser una tarjeta bancarizada, con la cual se podrán realizar diferentes movimientos, pagos y transferencias.

Ejemplo de los descuentos a los que se puede acceder son en el trámite de control vehicular, expedición de actas del registro civil, constancias de estudios en algunas universidades, servicios de salud, escrituración de predios, actividades turísticas y de recreación, entre muchos otros.