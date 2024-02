Le roba sobrino su tarjeta del Bienestar

NUEVA ROSITA, COAH. El señor Benjamín Hernández Guerrero denunció públicamente a su sobrino Pablo Pecina Hernández de robarle su tarjeta del Bienestar desde el pasado mes de agosto en que el afectado cobró por última vez su pensión.

Desde esa fecha su sobrino se queda con el dinero que le corresponde por el pago del programa 65 y Mas sin que le entregue la cantidad que le corresponde, en esta ocasión que les entregaron 12 mil pesos por dos bimestre no le entregaron nada.

Don Benjamín Hernández Guerrero señaló que habrá de demandar a su sobrino ante las instancias correspondientes para que le regresen la tarjeta que con engaños se la quitó desde el año pasado.

Así que todos los beneficios que otorga el Gobierno Federal los disfruta su sobrino lo que considero injusto el afectado por tal motivo se atrevió a denunciar públicamente a su sobrino y posteriormente lo hará ante las autoridades correspondientes.

"Yo estoy enfermo y no es justo que mi sobrino disfrute de mi dinero que me manda el Gobierno Federal ojalá y que alguna autoridad tome cartas en el asunto y me ayude a recuperar mi tarjeta y que le quiten los 12 mil pesos que ya cobró de m pensión". Concluyó el entrevistado.