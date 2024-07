Le roban pensión del Bienestar

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un afligido adulto mayor acudió a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común para interponer formal querella por el delito de robo.

"Me dejaron sin mi pensión del Bienestar, expresó Don Jesús N indicando que fue el pasado martes cerca de las 23:00 horas cuando al encontrarse en la plaza Hidalgo de esta comunidad, resultó víctima de un delincuente.

Destacó la víctima que llevaba consigo una red en color verde en la cual traía su teléfono celular color rojo además de su cartera con la cantidad en efectivo de 2 mil 500 pesos así como también diversas prendas de vestir que había comprado.

Don Jesús añadió que al sentarse en una de las bancas y quedarse dormido, una persona mal intencionada se apoderó de su red, ante lo cual ahora no tiene ni qué comer.

"No es justo lo que me hizo esa persona, puesto que son recursos que nos envía Andrés Manuel López Obrador para poder subsistir" narró el ciudadano quien dijo solo quiero que me regrese mi dinero para hacer mi despensa.