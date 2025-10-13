Autoridades locales celebran licitación de carbón en Región Carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La reciente licitación de carbón mineral térmico a 27 productores, entre ellos varios de la Región Carbonífera, ha sido recibida con entusiasmo por autoridades locales.

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, destacó que esta medida representa un paso firme hacia la reactivación económica de la cuenca, beneficiando directamente al municipio que encabeza.

La edil del Pueblo Mágico subrayó que, el proceso de contratación entre CFE y productores, no solamente traerá dinamismo financiero, sino que también generará nuevas oportunidades laborales.

"Con ello se mejorará la economía, habrá más empleos y bien remunerados", expresó Jiménez Gutiérrez, confiando en que los resultados serán positivos para la comunidad.

El apoyo a los productores locales es clave en este proceso, ya que se espera que ellos impulsen una importante derrama económica. Este fortalecimiento de la actividad productiva contribuirá al bienestar social, al tiempo que posiciona a Múzquiz como un referente en la industria del carbón.

La alcaldesa también resaltó que esta estrategia permitirá recuperar la confianza en el sector minero, que por años ha sido motor de desarrollo en la región.

"Es momento de que nuestros productores vuelvan a tener protagonismo y que la riqueza del subsuelo se traduzca en beneficios para nuestras familias", añadió.

Con esta licitación, la Región Carbonífera, se prepara para una nueva etapa de crecimiento, en la que el trabajo conjunto entre autoridades y productores será fundamental.

La expectativa es alta, ante lo cual, la comunidad observa con esperanza el renacer de una industria que ha sido parte esencial de su historia.