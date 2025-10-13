Defensa Nacional activa Plan DN-III ante incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Plan DN-III ante el vora incendio de pastizal a orillas de la avenida Montessori que desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego que las llamas se propagaran rápidamente hacia zonas habitadas, líneas de alta tensión y una estación de servicio.

El siniestro comenzó alrededor de las 15:00 horas, a la altura de una gasolinera, donde una densa columna de humo alertó a vecinos y automovilistas que no dudaron en pedir auxilio. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato, pero el fuego avanzaba con rapidez impulsado por el viento.

Debido al riesgo inminente para la población y las instalaciones estratégicas, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Plan DN-III y se sumaron a las labores de emergencia.

Con palas y equipo de apoyo, los militares ingresaron a la zona afectada para trabajar hombro a hombro con bomberos y rescatistas, evitando que las llamas alcanzaran estructuras cercanas.

Las llamaradas avanzaron hacia la parte posterior de la colonia 23 de Abril, generando alarma entre los habitantes que temían que el fuego llegara hasta las viviendas. La preocupación aumentó por la cercanía de ductos y líneas eléctricas, por lo que la Comisión Federal de Electricidad movilizó personal para vigilar las líneas de alta tensión que cruzan el área.

Aunque no se registraron personas lesionadas, las labores de contención se extendieron hasta entrada la tarde.

Los brigadistas combatían el fuego en varios puntos, mientras los militares abrían brechas y removían material combustible para frenar el avance.

De manera extraoficial, trascendió que el incendio pudo haber sido provocado, por lo que no se descarta una investigación para determinar su origen y posibles responsables.

El operativo conjunto permitió evitar una tragedia mayor, pero las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas y la presencia de basura y hierba seca en predios baldíos siguen representando un riesgo latente.