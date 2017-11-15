Listo cuartel militar de San Pedro de las Colonias

Saltillo Coah.- Con una inversión superior a los 500 millones de pesos, la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el Gobierno del Estado y municipios, se construyó el Cuartel Militar en el municipio de San Pedro de las Colonias, que dispondrá de más de 3 mil 200 efectivos de la XI Brigada de la Policía Militar del Ejercito Mexicano, con los que se fortalecerá la seguridad en los Estados de Durango, Chihauhua y Coahuila, informó el alcalde Juan Francisco González González.

El Presidente Municipal de San Pedro agregó que la inversión de los 500 millones de pesos fue sólo para la construcción, sin contar los terrenos de más de 308 hectáreas que se donó a la Sedena por parte del Gobierno del Estado.

La infraestructura propia que se está creando dentro del cuartel militar, donde estarán destacamentados cerca de 3 mil 200 efectivos de la XI Brigada de la Policia Militar del Ejército Mexicano.

Y en estos momentos son alrededor de 2 mil 200 efectivos militares que ya se encuentran en el Cuartel Militar del Municipio de San Pedro, para cumplir con la labor que tienen encomendada, que es fortalecer la seguridad en las entidades citadas, expresó.

El Alcalde dijo que los 3 mil 200 efectivos del Cuartel Militar en San Pedro de las Colonias, contribuiran a fortalecer la seguridad en los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila.

Agregó que con la presencia de los militares la paz impera hoy en el municipio de San Pedro de las Colonias y la región, “se siente, y con el respaldo del Gobierno del Estado los capitalistas nacionales y extranjeros han comenzado a invertir en la instalación y ampliación de empresas que generan empleos y contribuyen al desarrollo económico y social de la Región.

“Incluso, se dio un gran impulso al comercio local, y vemos a oficiales del Ejército Mexicano y sus familias visitando las negociaciones y adquiriendo productos de uso y consumo, lo que tendrá un gran fortalecimiento la economía de San Pedro”, afirmó.

GARANTIZADA LA SEGURIDAD EN LA REGIÓN

Al inicio de la administración estatal había 3 unidades militares en todo el territorio, al final de la gestión del actual Gobierno habrá 9 unidades y se pasará de 2 mil 100 a más de 8 mil efectivos militares.

Entérese

Para la construcción del cuartel militar se invirtieron 500 millones de pesos.

Los recursos fueron aportados por el Gobierno de Coahuila (además de sus municipios),

Durango y Chihuahua Dará albergue a 3 mil 200 efectivos y sus familias.

Tiene una extensión de 308 hectáreas.

Dará un impulso a la economía de San Pedro de las Colonias.