Llaman a embarazadas vacunarse contra Covid

NUEVA ROSITA, COAH.- Es recomendable que las mujeres embarazadas se vacunen contra el Covid-19, durante los cambios bruscos de temperatura comenzaron a registrarse nuevos casos del virus.

La vacuna la pueden recibir las mujeres después de 13 semanas de embarazo que sería la primera dosis y al mes aplicar la segunda y quedarían protegidas tanto la madre como el producto del virus.

Víctor Hugo Márquez Tamez, ginecólogo señaló que es cien por ciento recomendable que las mujeres embarazadas se vacunen, los estudios científicos que se realizaron demostraron que el daño que pueda sufrir la madre como el bebé es mínimo al resultar contagiados por Covid

En algunos casos, las mujeres embarazadas se niegan a vacunarse por los malos comentarios que se escuchan en el

entorno familiar o con la vecina que resultados negativos sobre las reacciones secundarias a las dosis.

Se puede decir que son más las mujeres embarazadas que acuden a vacunarse para su propia protección y la del bebé, caso contrario es mínimo el número de personas que la rechazaron por completo.