Llaman acreditar cuenta para pago

Con el objetivo de facilitar a la población asegurada el cobro de la incapacidad antela eventualidad de una enfermedad o accidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, exhorta a realizar el registro de la cuenta calve bancaria estandarizada (CLABE) para el pago del subsidio.

La jefa de oficina de Subsidio y Ayudas en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en el estado, Delia Maricela Ramírez Rangel, dio a conocer los documentos necesarios para hacer efectiva esta modalidad.

Se debe acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción y presentar en ventanilla de Prestaciones Económicas: documento oficial con Número de Seguridad Social (NSS); estado de cuenta con nombre y cuenta CLABE interbancaria (no mayor a tres meses de antigüedad); copia de la credencial del INE vigente por ambos lados o pasaporte; Clave Única de Registro Poblacional (CURP); correo electrónico y número de contacto.

La funcionaria subrayó que este trámite debe realizarlo estrictamente el asegurado, y que lo óptimo es no esperar a estar enfermo o en condiciones que ameriten reposo para hacerlo, sino realizarlo con oportunidad para que cuando la persona requiera el dinero correspondiente al subsidio, se deposite de manera directa en su cuenta de banco.

Subrayó que es importante notificar con oportunidad ante el IMSS sobre algún cambio en la cuenta registrada, toda vez que de ser cambiada o deshabilitada, el usuario no podrá disponer del subsidio.

Los interesados pueden solicitar más información de este beneficio en el número 844 415 5719 o en los módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente para conocer detalles.