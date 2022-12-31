Llega el 2023 con ambiente negativo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el Don de avizorar lo que va a pasar en el futuro, Cruz Martínez menciona que la atmósfera está sumamente llena de negatividad ante lo cual el 2023 será un año de hacer frente a las cosas no tan buenas que se presenten.

Expresó que ante ello “es necesario que, en lugar de unirnos en una revolución de vicios, de maldades y de destrucción, nos unamos en una construcción para fortalecernos con la gracia de Dios nuestro Señor”.

Durante el 2022 ocurrieron demasiadas muertes inseguras, en el sentido que no era el tiempo de las personas en morir, se presentaron demasiados suicidios a consecuencia de las adicciones, múltiples accidentes fatales y esto lo mencioné antes de que iniciara dicho año.

“Hoy debido a que prevalece la negatividad, esperamos que esto cambie al limpiarse la atmosfera y observar un panorama más claro”, señaló.

Agregó que es difícil dar a conocer una predicción que no resultará del todo buena, pues lo que habrá de acontecer se materializa y punto, -me pregunto además porque yo, si yo no soy nadie- externó.

Cruz agrega que al observar lo que viene plática con Dios con nadie más, en base a la unción que recibe, de esta manera si las personas lo creen es su decisión, caso contrario no se les obliga.

La ciudadana de más de 80 años de edad indica que desde que era niña comenzó a predecir el futuro, ahora tiene casi toda una vida.

Este año Dios me quiso dejar aquí por lo que seguiremos adelante, sin embargo, las cosas vanas que ocurren me lastiman ante lo cual mi corazón está sumamente deteriorado por tantas tristezas. Cruz dará a conocer una predicción más clara a partir del 2 de enero del 2023, indicó.