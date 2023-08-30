Llega el Mercadito Del Pueblo a Palaú

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Con el gran Mercadito del Pueblo llegó el Diputado Local Electo, Antonio Flores Guerra a la colonia Obrera de este mineral.

El empresario muzquense atendió personalmente a los habitantes de la comunidad, destacando que a petición de la ciudadanía que atraviesa en estos momentos por una fuerte crisis económica debido al cierre de minas es que decidió apoyarles, llevándose artículos y productos de la canasta básica, directamente traídos de una central de abastos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“Ahorita es cuando debemos estar con nuestro pueblo, debemos apoyarlos en todo lo necesario y qué mejor de esta manera trayéndoles lo necesario para armar una buena despensa a precios muy bajos pues la intención es con lo recaudado seguir adquiriendo este tipo de artículos para beneficiar a más personas, a más familias de todos los minerales y ejidos que confirman el Municipio de Múzquiz”, resaltó el entrevistado.

Cerca de las 09:00 horas el Mercadito llegó a la plaza de la Obrera, donde cientos de familias comenzaron a arribar para adquirir desde papas, cebollas, chiles, tapas de huevos, tomate, frijol y arroz.

Agregó el diputado electo que habrá además de ofrecer calabaza, zanahoria, limón, piña, naranja, jícama, manzana y, una gran diversidad de kits de limpieza compuestos de pinol, suavitel, jabón, además de otros artículos de la canasta básica como aceite, cereal, leche, etc.

“Esperamos que este apoyo sea de gran ayuda para las familias y se obtenga un ahorro significativo en cada hogar”, resaltó el empresario a quien los muzquenses identifican como “El Amigo del Pueblo”.

Cabe hacer mención, este programa habrá de llegar también a Minas La Florida, Minas de Barroterán, Rancherías, La Florida, Ejido La Mota, Ejido La Cuchilla, etc.