Llega tortilla hasta los $23

NUEVA ROSITA, COAH.- Amas de casa solicitarán a las oficinas centrales de PROFECO para que envíe inspectores a verificar el precio de la tortilla que oscila entre 20 y 23 pesos los 900 gramos por que en algunos negocios no despachan el kilo, así como el aguacate y otros productos de la canasta básica.

Desde hace algunas semanas el precio de la tortilla se está incrementando cada vez más, en la actualidad el kilogramo del producto de la canasta básica es de 23 pesos, mientras que el aguacate tiene un costo superior a los 90 y la tapa de huevo con 30 sobrepasa los 70 pesos.

Cecilia Diaz Villa, señaló que en vista de los incrementos que se registran en los productos de la canasta básica que están por las nubes buscará la manera de solicitar ante PROFECO la presencia de los inspectores para que regulen los precios de los citados productos.

"Al paso que vamos nos vamos a morir de hambre, mi esposo es obrero, no recibiré pensión, el sueldo semanal es de mil 200 pesos, con ese dinero realizo pago agua, luz y la despensa,, por más que estiro mi dinero no me alcanza para nada." dijo la entrevistada.

Los incrementos se han registrado en otros artículos de la canasta básica que son esenciales en el hogar como es el chile tomate y cebolla, sin mencionar la fruta que no entra en el cuadro básico de las familias de escasos recursos económicos.