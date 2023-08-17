Llegan a Palaú los 3 cuerpos

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Los cuerpos de las tres personas localizadas sin vida la tarde de ayer en la serranía de Ocampo, Coahuila fueron trasladados vía área al municipio de Múzquiz para posteriormente enviarlos vía terrestre a un anfiteatro de Funerales García de este mineral.

Personal del área de servicios periciales así como un médico legista de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Carbonífera se hicieron cargo de los protocolos de la necropsia de ley a fin de determinar las causas de la muerte de los habitantes que fueron sorprendidos por la muerte en su intento por llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano.

La Fiscalía mantuvo en total hermetismo la identidad de los varones que lamentablemente fallecieron quedando insolados en las inmediaciones del desierto del Municipio de Ocampo, Coahuila.

Estas personas tenían toda la intención de llegar a la Unión Americana en busca de mejores horizontes para sacar adelante a sus familias, ofreciéndoles una mejor calidad de vida sin embargo su sueño se vio truncado al ser abandonados por los “Polleros” que los trasladarían a tierras americanas.

Finalmente con la colaboración de autoridades de los tres órdenes de gobierno se logró vía aérea encontrar a tres de cuatro hombres con reporte de no localizados.