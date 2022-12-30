Llegan apoyos al campo

SALTILLO, COAH.- Entre las acciones implementadas para el apoyo al campo de Saltillo se encuentra el programa de Incentivos a la Producción Agrícola, con el cual se promueve el desarrollo de la agricultura mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la realización de diversas actividades como barbecho, rastra o siembra.

“Durante este año, y con el apoyo de nuestro amigo el gobernador Miguel Riquelme, dimos un fuerte impulso al campo de Saltillo con una inversión total de 50 millones de pesos y así vamos a seguir para el desarrollo de los ejidos de nuestro municipio”, expresó Diego Fuentes Aguirre.

Al programa de Incentivos a la Producción Agrícola se destinaron 6.7 millones de pesos, con los cuales se beneficiaron 2 mil 500 productores de diversas comunidades rurales de Saltillo.

La Dirección de Desarrollo Rural, a través de su director, Diego Fuentes Aguirre, detalló que con estas acciones se logró trabajar en aproximadamente 7 mil 500 hectáreas; “llevamos una coordinación permanente con la Secretaría de Desarrollo Rural, por medio del Secretario José Luis Flores, el cual apoya todas nuestras tareas”.

Sin embargo, este fue sólo un programa que se sumó a otros esquemas de mejora a la infraestructura, apoyos sociales y paquetes alimentarios y de becas que se entregaron en coordinación con el DIF municipal y de la Dirección de Desarrollo Social.

Además, como parte del 1er Maratón de Obras Saltillo Nos Une se desazolvaron 35 bordos de abrevadero para lograr la captación de agua, la construcción de 322 techos con el Programa de Mejoramiento a la Vivienda Rural; también se entregó semilla forrajera y suplemento ganadero, entre otras variadas acciones y programas.