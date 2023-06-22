Lleva “Bebo” agua a Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. - Familias de las colonias bajas del sector sur que padecían la falta de agua por varios días, recibieron el apoyo del doctor Jesús "Bebo" Z. Cruz quien mediante pipas los abasteció del vital líquido.

Las familias de la colonia Praderas son los más afectados debido que durante quince días carecieron del vital liquido a pesar de ser una colonia baja en este sector, se llenaron todo tipo de cilindros así como los tinacos de diferentes dimensiones.

"Bebo" Z Cruz, señaló que sin ningún contratiempo repartió el agua a los más necesitados, sin embargo los elementos policíacos los estuvieron vigilando sin que le faltarán el respeto.

Agregó que esta labor social las lleva a cabo desde hace tres años y precisamente en esta temporada de verano que es cuando se escasea el agua potable, por lo tanto no lo podrán criticar que quiere ganar adeptos, lo único que pretende es servir.

Las familias agradecieron este gesto por el reparto de agua para cubrir las necesidades del hogar, el galeno señaló que continuara entregando el vital líquido debido a que quedaron familias que ya no pudieron abastecerlas porque se agotó el suministro.