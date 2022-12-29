Llevan empresarios agua a las colonias de Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante la llamada de auxilio que hicieron vecinos a través de las redes sociales de las diferentes colonias que carecen de agua potable, un grupo de empresarios se dieron a la tarea de recorrer los diferentes sectores de la población para suministrarles el vital líquido.

Jesús Z Cruz, y un grupo de ciudadanos no se quedaron de brazos cruzados, se dieron a la tarea de llevar el vital líquido a las colonias de la localidad que no cuentan con el servicio desde hace más de una semana.

Mediante pipas se abasteció a las familias de las diferentes colonias, que le hicieron un llamado a través de las redes sociales para que los ayudara igual como lo hizo en la temporada de calor que tampoco contaban con agua potable.

El servicio se estará facilitando a las familias cada vez hasta que se repare los dos motores que afecta el bombeo del vital líquido, los ciudadanos se abastecieron llenando cubetas hasta tambos de diferentes dimensiones.

Desde hace más de una semana, familias que radican en diferentes sectores de la población carecen del vital líquido anteriormente el suministro se registraba por la madrugada y desde esa fecha carecen del servicio.

Familias agradecieron a Bebo Z Cruz por el apoyo que les brinda cada vez que no cuentan con agua potable durante días y hoy no fue la excepción.