Llevan funcionarios golosinas y regalos

NUEVA ROSITA, COAH. - El grupo de regidores Priistas del municipio de San Juan de Sabinas, apoyan con golosinas y regalos a diferentes jardines de niños y escuelas primarias que lo solicitaron con anterioridad.

La entrega de estos artículos será hoy, debido a que las posadas navideñas escolares algunas inician el día de mañana por lo tanto hay que cumplir con lo que prometieron los regidores Priistas.

Sin precisar el número de solicitudes que recibieron con anterioridad, Virgilio Nieto López regidor Priista señaló que estarán apoyando a la totalidad de los alumnos y directores que a través de oficios les hicieron llegar su petición de ayuda.

Como fecha limite para la entrega de los obsequios y golosinas será el 19 de diciembre, debido a que el siguiente día inicia el periodo vacacional decembrino para los alumnos de los diferentes planteles educativos de la entidad.

Nieto López, agregó que durante el presente año que están por finalizar se apoyaron a un buen número de ciudadanos que solicitaron el apoyo a los regidores Priistas para cubrir sus necesidades básicas, así como para la adquisición de medicamentos y pañales.