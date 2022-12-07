Llevan interfaz Móvil a Sabinas

Sabinas, Coahuila.- Con la presencia del secretario del Ayuntamiento profesor Mario Alberto Muñiz Nájera, en representación de la alcaldesa Diana Haro Martínez, así como la síndica Laura Wong Menchaca, la regidora Martha Longoria Avilés y la coordinadora de Educación en el municipio Alejandra Aguirre Dávila, se tuvo la mañana de este miércoles la apertura del museo interactivo itinerante, Interfaz Móvil, con la presencia del coordinador del COECYT Coahuila licenciado Rodrigo Cigarroa Fernández.

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, recorre los municipios en el concepto de museo interactivo en la modalidad de cambio climático. La intención es acercar la ciencia a los niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas; ponerles a la mano la tecnología como es una sala de cine 3D, tabletas para que ellos interactúen y jueguen algo distinto a lo convencional para que puedan ver de manera digital, temáticas relacionadas con el ahorro de energía, que incluye el apagado de las luces y al final de cuentas hacen un calentador solar que utiliza energía limpia.

La finalidad es acercarles la información para que sean más conscientes en el futuro y cuiden el planeta. Recorren todos los municipios del estado y, en esta jornada Sabinas es el quinto municipio donde hacen presencia por dos días, miércoles y jueves en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Asistieron en esta ocasión las escuelas primarias Miguel Hidalgo y Agustín Boone, con sus alumnos, quienes pudieron disfrutar de esta experiencia con la tecnología.